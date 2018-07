Lambert Wilson chante Yves Montand : "j’avais besoin d’un personnage"

publié le 24/02/2017 à 21:57

On le connaît surtout pour ses performances d’acteur, mais Lambert Wilson a déjà abandonné son rôle habituel pour se muer en chanteur. Pour le temps d’une tournée, Lambert Wilson reprend le répertoire du chanteur et comédien Yves Montand. "Je cherchais une idée de refaire un spectacle de chant comme un one-man-show et j’avais besoin d’un personnage, et en fait Montand est presque un personnage", explique-t-il.



"Je suis acteur, pour chanter, j’ai besoin d’un personnage, je peux pas être simplement moi-même", confie Lambert Wilson. À l’occasion des 25 ans de la mort d'Yves Montand, Lambert Wilson a donc choisi de rendre hommage à un monument de la scène française, qui alternait comme lui répertoire lyrique et jeu d’acteur.