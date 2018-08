et AFP

publié le 01/08/2018 à 17:08

Les montées de la Tour Eiffel ont brusquement fermé mercredi 1er août dans l'après-midi. Selon la direction, les négociations avec les syndicats, débutées en début d'après-midi, ont été suspendues aux alentours de 16 heures. Le personnel a placé un panneau indiquant la fermeture de l'accès à la Dame de fer. Un préavis de grève avait été déposé pour le mercredi 1er août, il a finalement été reporté à jeudi.



Pour rappel, le conflit entre la direction et le personnel concerne la mauvaise organisation des ascenseurs de montée de la tour, qui provoque des files d'attente pouvant durer "jusqu'à 3 heures". La situation est devenue insoutenable pour les agents : ils doivent gérer une foule fatiguée et agacée à cause des files d'attente qui s'allongent. "Au-delà du gâchis généré en terme d'efficacité, insatisfaction des visiteurs (...), les agents d'accueil sont à bout", fustige la CGT.

Le monument n'a néanmoins pas été évacué, les visiteurs déjà présents dans la tour ont donc pu rester profiter de la vue.