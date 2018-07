publié le 29/07/2016 à 06:59

La rue du petit Musc, dans le IVe arrondissement de Paris, sent bon le champêtre dans le quartier du Marais près de la Bastille, là où des marécages et des cultures maraîchères existaient jadis. Mais le nom est plutôt trompeur et son origine plus canaille. En effet son ancien nom était la rue de la Pute-y-Musse, du verbe muser qui veut dire flâner en ancien Français. Ainsi, les prostitués y étaient nombreuses.



Dans cette même rue on trouve aujourd'hui un bâtiment remarquable et mérite le détour, l'Hôtel de Fieubet qui abrite désormais un collège. Mais ce lieu a été un grand salon littéraire au XVIIe siècle, très prisé notamment de Jean de La Fontaine. Ce dernier, reconnu pour ses fables, avait longtemps consacré sa prose à des nouvelles érotiques, finalement très adaptées à l'atmosphère de la rue.