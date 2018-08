La philosophie est-elle rasoir ?

publié le 21/05/2018 à 07:00

Rupture amoureuse, conversion professionnelle, déménagement, rencontres importantes, choix à faire... : et si la philosophie pouvait nous aider tout au long de notre vie ? Par la diversité de ses concepts (la conscience, le désir, l’art, le travail, la vérité, la liberté, le bonheur...), cette discipline nous invite à nous questionner et prendre du recul face au monde qui nous entoure. De quelle façon la philosophie peut-elle nous aider dans notre quotidien ? Philosophons-nous sans le savoir ?



Marie Robert, enseigne la philosophie et le français aussi bien à l'université qu'au lycée. Elle a également créé sa propre école maternelle et primaire à Marseille en suivant la pédagogie Montessori, auteure de Kant tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo (Editions Flammarion/Versilio)

