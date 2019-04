La guerre des parrains corses continue

publié le 11/04/2019 à 21:00



A la Une ce soir, la guerre des parrains corses qui s’entretuent depuis une bonne dizaine d’années pour récupérer des parts de marché dans les multiples secteurs de l’économie qu’ils contrôlent, afin de blanchir les produits de leurs multiples activités criminelles. Notre invité, le journaliste d’investigation Jacques Follorou, spécialiste de la grande criminalité Corse au journal Le Monde, il vient de publier chez Plon son dernier livre : « Parrains Corses , la guerre continue ». Il affirme qu’il existe un système mafieux en Corse. Même si cette mafia n’est pas comparable aux mafias américaines, italiennes ou asiatiques. Les grands voyous en Corse, dit-il, ne font pas que braquer ou tuer, ils dirigent aussi un clan, et ils font vivre ses membres et leurs associés.





Cela permet de mieux comprendre la guerre actuelle de la nouvelle génération, c’est à dire celle des héritiers et des descendants des grands voyous, décimés par les guerres internes ou les actions des bandes rivales. Eux aussi veulent se faire une place au soleil, mais ils veulent également d’une certaine manière, entretenir la mémoire des anciens et venger leurs assassinats.

Il faut se souvenir qu’en un peu moins de 4 ans, entre 2008 et 2012, une dizaine des chefs historiques voire des membres fondateurs de la Brise de mer ont été abattus... Avec Jacques Follorou, on s’interrogera aussi sur l’avenir de cette situation, et sur les stratégies mises en œuvre par les forces de l’ordre et par la Justice, pour qu’un jour on cesse de dire comme un ancien préfet fataliste : « En Corse, il n’y a pas de problèmes. Il n’y a que des drames ! ».





Nos invités



Jacques Follorou, journaliste d’investigation au Monde, spécialiste de la Corse et du renseignement auteur du livre « Les parrains corses, la guerre continue au cœur du système mafieux » qui vient de paraître aux éditons Plon. Il avait publié « La guerre des parrains corses » chez Flammarion en 2013.