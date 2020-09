La crise de milieu de vie existe-t-elle vraiment ?

publié le 11/09/2020 à 05:55

Il y a la crise d'adolescence, celle où l'on se cherche, celle où l'on se rebelle contre ses parents, contre l'autorité, et qui nous fait passer de l'enfance au monde adulte. Mais quelques années plus tard, pour certains une autre crise pointe le bout de son nez : celle de la crise du milieu de vie.

Durant cette deuxième crise, certains remettent toute leur vie en question. Suis-je vraiment heureux dans ma vie ? Est-ce vraiment cette vie là que j'avais imaginé, espéré ? Mon mariage est-il vraiment réussi ? Mon travail me satisfait-il vraiment ?

Mais cette crise, qu'on appelait autrefois crise de la quarantaine, existe-t-elle vraiment ? Doit-on tous passer par là ou peut-on y échapper ? Comment réussi à la traverser dans les meilleures conditions possibles ? Cette crise du milieu de vie, qu'a-t-elle à nous enseigner sur nous même ?

Invités

- Christophe Fauré, psychiatre et psychothérapeute. Auteur de " Maintenant ou jamais ! La vie commence après quarante ans " chez Albin Michel.

- Bénédicte Aubry, rédactrice en chef adjointe de Femme Actuelle Senior.