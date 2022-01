La chronique de Laurent Gerra du mercredi 5 janvier

Aucun doute que les propos d'Emmanuel Macron dans Le Parisien provoquent moults réactions. Le président de la République a indiqué être prêt à "emmerder les non-vaccinés". Une réaction Jean-Marie Bigard ? "Allez tous vous faire inoculer ! (...) Les illuminatis nous convainquent de nous faire vacciner : ils font du morse en clignant des yeux !". Des propos marqués par le complotisme...

Sur un tout autre sujet, c'est encore l'heure d'envoyer ses vœux pour la nouvelle année. Anne Hidalgo risque d'en avoir besoin. François Hollande est là pour rassurer la candidate socialiste dont la campagne peine à décoller. "Allô, Anne, ma sœur Anne ? C’est moi, François Hollande, le grand président socialiste, le dernier des éléphants, le pépère spirituel de la gauche".

"Je déborde d’idées pour toi. Toi, candidate, tu dois promettre pour la France ce que tu as fait à Paris. Toi candidate, tu dois piétonniser la France et faire ta campagne à vélo et en trottinette. Toi, candidate, tu dois nommer une drag queen non genrée porte-parole de campagne. Toi, candidate, tu dois installer ton QG de campagne dans les tulipes de Jeff Koons", lui dit-il. Des idées à retrouver bientôt dans son programme ?