publié le 08/08/2018 à 07:55

Alors que l'épisode caniculaire vient de s'achever, RTL dévoile les chiffres de l'activité de Mondial Assistance, numéro un du secteur (un Français sur 4 assuré). Et ils sont nettement en hausse par rapport à 2017. Avec notamment près de 3.000 demandes d'assistance automobile de plus que l'an dernier à la même époque.



Entre vendredi 3 et lundi 6 août, 63.000 appels d'automobilistes en détresse ont été reçus sur les plateformes de l'assureur, soit une hausse de 15% par rapport à 2017 avec des pics de 20 appels à la minute. 22.500 dossiers de dépannage ont été ouverts pour le seul week-end dernier, quand le mercure dépassait les 30 degrés quasiment partout en France. Et principaux motifs de ces appels de détresse sur les bords des routes : les pannes.



Des pannes de batteries d'abord. Épuisées et en surchauffe. Notamment parce qu'elles sont ultra sollicitées par les climatisations qui ont tourné à pleine puissance ces derniers jours. Les pannes électroniques sont aussi fréquentes. Avec des tableaux de bord bouillants et des voyants qui s'affolent. Et puis des "chauffe-moteurs" : ils transformés en fournaise, avec des fumées qui s'échappent du capot, et un liquide de refroidissement qui ne refroidit plus rien. Sans oublier les pannes d'air conditionnées.

Résultat : Mondial Assistance a enregistré quelque 15.000 demandes de remorquages et dépannages depuis vendredi 3 août. Et ce n'est pas un record. Pour l'assureur, le pic d'activité est atteint quant à la chaleur et aux chassés-croisés de l'été s'ajoute un pont du 14 juillet ou du 15 août. Ce ne sera pas le cas cette année.