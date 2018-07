L’argent transforme-t-il les gens ?

publié le 28/06/2018 à 07:00

Si l'argent est censé être un "moyen", il peut très vite devenir une finalité. Il permet d'accéder à une forme de confort, de plaisirs et de liberté, mais rappelle les privilèges, disparités et inégalités de notre société. Celle-ci tend en effet à évaluer la réussite d'une personne en fonction de son niveau de richesse. L’argent a-t-il un pouvoir sur nous ? Quelle est son influence sur nos comportements, notre personnalité ? Nous éloigne-il de notre essence, des autres et nous fait-il perdre le sens des choses ?



Invités

- Emilie Devienne, coach

- Marie-Claude François-Laugier, psychologue clinicienne et psychanalyste

- Christian Junod, économiste de formation et ancien conseiller en placements financiers dans une grande banque suisse, il anime aujourd'hui, des conférences et ateliers sur le thème de la relation à l'argent en France, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg, auteur de Ce que l’argent dit de vous (Editions Eyrolles)

