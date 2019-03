L’affaire Subercaze : Meurtres en famille !

publié le 19/03/2019 à 21:31

L'édito de Jacques Pradel

Ce soir, on vous raconte l’incroyable histoire du tueur en série, Jean-Etienne Subercaze, brocanteur-antiquaire de profession, dont les complices étaient tous membres de sa famille ! Son ex-épouse, sa fille et son gendre ! Au début des années 90, ils ont constitué un véritable clan criminel, une petite entreprise illégale et familiale, qui vivait de cambriolages dans le milieu des brocanteurs des environs de Bayonne.





Lorsque le chef du clan décide d’éliminer ses victimes, dans le seul but de les voler, et de supprimer un témoin gênant, les autres membres du groupe, ne protestent pas, et ils se partagent le butin !

Le premier meurtre aura lieu en 1992. Mais on ne l’apprendra que 6 ans plus tard dans des circonstances rocambolesques ! Cette première victime, était un antiquaire de Bayonne. En 1998 notre antiquaire assassin tue, en famille, en mettant au point un guêt apens diabolique, un de ses confrères Guy Renouf 53 ans et sa compagne Sylvie Moreau 39 ans institutrice dans la région parisienne. Ils les enterrent dans les dûnes et plantent un sapin sur leur tombe ! Trois victimes froidement assassinées pour leur argent.





Mais il y aura d’autres agressions non mortelles mais qui marqueront les victimes à vie ! La séquestration d’un pharmacien, de sa femme et de leurs trois enfants âgés de 2 à 11 ans ! Et aussi un braquage chez des retraités au Pays Basque. Ceux-là ont survécus par miracle malgré les deux balles de 7,65 qui blessent grièvement l’un d’entre eux… Bref, une histoire extravaguante ! Inutile d’en chercher la morale: Il n’y en a pas !







Nos invités

Stéphane Bouchet, journaliste et réalisateur d’un numéro « d’Enquête criminelle » sur W9 consacré à cette affaire en 2013, Me Thierry Sagardoytho du barreau du Pau, avocat de Daniel Louis, le gendre de Jean-Etienne Subercaze au micro d'Emilien Vinée.