L'affaire Amandine Estrabaud: vers un procès ?

publié le 30/05/2019 à 21:00



Ce mardi-là, Amandine, qui est assistante d’éducation dans un lycée professionnel de Castres, quitte son travail vers 13h pour regagner en auto-stop son domicile de l’époque, un pavillon au lieu-dit Cantegaline, sur la commune de Roquecourbe.





Le lendemain matin lorsque sa mère, Monique, cherche à la joindre parce qu’elle est en retard au rendez-vous qu’elles avaient ensemble ce matin-là, Amandine ne répond plus. Monique se rend sur place, trouve la porte de la maison ouverte, le blouson de sa fille posé sur une chaise. Quelques minutes plus tard, dans l’allée qui conduit au pavillon elle découvre un boucle d’oreille et les ballerines qu’Amandine avait aux pieds la veille. Depuis, personne ne l’a jamais revue.



Malgré de très importantes recherches de terrain, et une enquête-fleuve, menée par la section de recherche de la gendarmerie de Toulouse, aucun indice matériel, aucune preuve concrète, n’ont pu être exploités jusqu’à présent.



Pourtant, un important rebondissement a eu lieu il y a trois ans : un suspect, a été mis en examen et écroué en avril 2016, pour « enlèvement, séquestration, viol et meurtre ». Le mois dernier, le ministère public a demandé le renvoi de cet unique suspect devant la cour d’assises, en vue d’un procès qui pourrait se tenir en septembre ou en octobre 2020.





Pour la famille et les proches d’Amandine, cet homme, ami du frère de la victime et habitant lui aussi Roquecourbe, détiendrait la clé du mystère. Guerric Jehanno, qui nie catégoriquement toute culpabilité dans l’affaire doit sa mise en examen à des confidences rapportées à la justice par un co-detenu, qui affirme avoir recueilli ses aveux.





Nos invités

Brian Mendibure, journaliste à la Dépêche du Midi, Me Simon-Cohen du barreau de Toulouse, avocat de Guerric Jehanno.