publié le 26/10/2016 à 21:19

L'opération de démantèlement se poursuit à Calais. Depuis lundi 24 octobre, quelque 5.596 personnes ont été "mises à l'abri", selon les chiffres dévoilés ce mercredi par les ministères de l'Intérieur et du Logement dans un communiqué.



Lors de ce troisième jour, 1.348 migrants ont quitté la "Jungle" : 1.215 majeures et 133 mineurs. Les personnes majeures ont quitté les lieux "à bord de 32 bus pour rejoindre des centres d'accueil et d'orientation (CAO) répartis dans 11 régions", affirment Bernard Cazeneuve et Emmanuelle Cosse alors que les quelque 133 mineurs ont été orientés vers le centre d'accueil provisoire (CAP) installé sur le campement. "Depuis lundi, 234 mineurs ont par ailleurs été orientés vers la Grande-Bretagne", ajoutent-ils.

Ravagée par les flammes la nuit dernière, la "Jungle" de Calais est aujourd'hui presque déserte. "Les travaux de déblaiement de la Lande se sont intensifiés ce mercredi et se poursuivront les jours prochains", précisent les ministres qui "saluent l'action des pompiers" intervenus pour éteindre les "nombreux feux" déclenchés par des migrants mercredi sur le campement.