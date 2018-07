publié le 27/02/2018 à 00:36

Les athlètes français sont de retour des JO de Pyeongchang. Ils sont arrivés ce lundi soir à Lyon, direction Grenoble. "Ça fait du bien de rentrer au pays", confie à peine de retour Maurice Manificat, double médaillé de bronze. Arrivé 5e en ski de fond, la détresse du sportif a été ressentie jusqu'en France.



"C'était 4 secondes, c'était pas beaucoup (...) C'était une grosse douleur parce que c'était un objectif coché", confie Maurice Manificat. Malgré cet échec, le sportif a su se remobiliser pour le relais. "Il y avait les copains qui courraient avec moi, il ne fallait pas que je les déçoive".

Ski de fond, biathlon : le ski nordique a brillé au cours de ces Jeux. "C'étaient de beaux Jeux pour nos deux disciplines et deux médailles pour le ski de fond, c'est la première fois, c'est exceptionnel", souligne Maurice Manificat.

Des images marquantes, les sportifs en ramènent plusieurs. "Moi le moment qui m'a le plus marqué, en enlevant le moment où on me passe la médaille autour du cou, c'est quand je suis dans ma dernière ligne droite et où je remonte de la 4e place à la deuxième place et où je me dis "mince, t'es en finale des Jeux Olympiques et t'es deuxième", se souvient, encore émue, Julia Pereira de Sousa médaillée d'argent en snowboardcross.