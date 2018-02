publié le 18/02/2018 à 09:07

Le relais masculin français de ski de fond (4x10km) a remporté le bronze ce dimanche 18 février, derrière la Norvège en or et la Russie sous bannière olympique en argent. Il s'agit de la 9e médaille française des Jeux olympiques de Pyeongchang.



Jean-Marc Gaillard, Maurice Manificat, Clément Parisse et Adrien Backscheider ont parcouru quasiment toute la course dans les trois premiers. Il s'agit de la troisième médaille olympique dans l'histoire du ski de fond français, la deuxième en relais après celle de Sotchi en 2014.

Le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo a fait la différence dans le dernier relais face au Russe Denis Spitsov. La Norvège n'avait plus gagné le relais olympique masculin depuis 2002. Lors du dernier relais, Spitsov a semblé pouvoir faire jeu égal avec Klaebo, déjà titré au début de ces JO en sprint. Mais le jeune prodige norvégien a posé une accélération en fin de parcours clouant le Russe sur place. La Norvège, également sacrée en relais dames vendredi, prend provisoirement du coup la tête au classement des médailles, juste devant l'Allemagne.