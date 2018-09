Jamel Leulmi : Assurance sur la mort !

et Emilien Vinee

publié le 03/09/2018 à 21:50

L'édito de Jacques Pradel





Nous revenons ce soir sur l’affaire Jamel Leulmi, que la presse avait surnommé le « barbe bleu de l’Essonne » et aussi le don Juan du crime. Condamné à 30 ans (18 ans de sûreté) en 2016 pour le meurtre de sa femme Kathlyn en 2007 et pour tentative d’assassinat sur une jeune femme de 26 ans Julie Desrouette. Mobile : escroquerie à l’assurance. Si toutes ses victimes étaient mortes il aurait touché plus de 10 Miliions d’euros. C’est aussi l’histoire d’un virtuose de la manipulation mentale, de l’emprise qui lui a permis de faire avaler à ses victimes une incroyable histoire pour obtenir d’elles qu’elles souscrivent ces assurances sur la mort...



Nos invités

Julie Derouette, auteur du livre « Pour lui ma vie valait 8 millions » paru en juin chez City éditions.

Me Cathy Richard du barreau de Pontoise, avocate de Julie Derouette.



Frédéric N’Guyen Kim, ancien directeur de l’Agence pour la lutte contre la fraude à l’assurance (l’Alfa), aujourd’hui consultant.