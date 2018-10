Spéciale femmes battues

et Emilien Vinee

publié le 01/10/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel







Jacqueline Sauvage a vécu 47 ans d’enfer conjugal, avec un homme qui la battait, qui l’humiliait et qui violait ses propres filles, sans que personne à l’extérieur ne prenne conscience du drame qu’elle vivait.

Le 12 septembre 2012, elle est passée à l’acte. Elle a abattu son mari de trois balles de fusil de chasse dans le dos, dans le jardin de leur pavillon, près de Montargis. La veille du meurtre, son fils, qui subissait aussi les violences paternelles, s’était suicidé…

Le 30 octobre 2014, les Assises du Loiret condamnent Jacqueline Sauvage à 10 ans de prison. Le 3 décembre 2015, en appel, elle est condamnée à la même peine….

Elle sortira de prison totalement graciée par François Hollande le 28 décembre 2016.



Jacqueline Sauvage sur le plateau de France 2, le 6 janvier 2017 Crédit : Capture d'écran / France 2

691842161_1280x720





Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

Nos invités

Maître Janine Buonaggiunta, l’une des avocate de Jacqueline Sauvage et Natacha Calestrémé, Journaliste et réalisatrice de 30 documentaires sur le thème de la santé et de l'environnement, auteur du livre « Les blessures du silence » paru chez Albin Michel, Alexandra Lange, acquittée du meurtre de son mari en 2012 par les Assises du Nord.