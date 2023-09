Au micro de Nathalie Renoux, Fred Testot a affirmé que la liberté de rire de tout "a changé". Un sketch joué à l'époque pourrait apporter "des désagréments" à son auteur aujourd'hui, car il pourrait choquer. Pourtant, "d'un autre côté, on n'est pas choqué", par tout ce qu'on peut voir aux informations, a-t-il poursuivi.

L'ancien humoriste, qui notamment fait connaître dans le SAV des Émissions, avec Omar Sy, diffusé sur Canal +, a par ailleurs indiqué ne pas avoir d'exemple de sketchs qu'il ne pourrait plus refaire aujourd'hui : "C'était il y a 10 ans, il faudrait repasser ces sketchs pour voir" si c'est le cas, "mais, on l'a toujours fait de manière bienveillante, ce n'est jamais dans le négatif", a-t-il affirmé.

Ainsi, selon Fred Testot, tout est binaire aujourd'hui : "On n'a plus de nuances, il faut choisir tout de suite un camp, et avoir une réponse immédiate". L'acteur a également plaidé pour avoir le droit "de se tromper" en humour.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info