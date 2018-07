publié le 31/10/2016 à 13:35

"Tout le monde peut être d'accord évidemment avec François Hollande. Mais attention, la repentance regarde le monde d'hier avec des lunettes d'aujourd'hui", prévient Pascal Praud. "La repentance plaque notre sensibilité de 2016 sur une société du passé. C'est évidemment cela qui est contestable", assène le journaliste. "La repentance est un piège. Un homme, c'est une époque : vous ne sortirez pas de cette idée", prévient-il.



"On doit comprendre l'Histoire, on peut la juger, la commenter, l'analyser. Mais les enfants ne sont pas coupables des crimes de leurs parents", avertit Pascal Praud. "Il me semble que loin d'apaiser les choses, l'esprit de repentance nourrit les haines et justifie certains comportements", estime-t-il.

"À force d'expliquer que la France s'est conduite n'importe comment pendant deux siècles en Algérie, il ne faut pas s'étonner que certains petits-fils d'immigrés entretiennent avec le pays un rapport conflictuel", tonne-t-il. "C'est un sujet grave qui mérite beaucoup plus qu'une minute, et qu'on pourrait résumer en une seule phrase : autres temps, autres mœurs", conclut-il.