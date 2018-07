Incident en gare Montparnasse : quels sont les trains supprimés ce samedi ?

publié le 28/07/2018 à 05:19

La situation n'est pas revenue à la normale en gare Montparnasse ce samedi 28 juillet. La veille, un incendie dans un transformateur électrique à Issy-les-Moulineaux a directement touché la gare parisienne, qui a été paralysée pendant de longues heures.



Pour la journée de samedi, la SNCF s'engage à faire circuler "au moins" 70% des 180 TGV prévus au départ de Montparnasse, a déclaré le directeur général adjoint de la SNCF Mathias Vicherat. La SNCF remboursera intégralement les billets au-delà de trois heures de retard.

La société rappelle que seuls les voyageurs munis d'un billet pour les trains circulant pourront les emprunter. À noter que les trains à destination du Sud-Ouest partiront de Paris Austerlitz et ceux pour la Bretagne et les Pays de la Loire au départ de Paris Montparnasse. Face à une situation encore perturbée, la SNCF invite les voyageurs qui le peuvent à reporter dans la mesure du possible leur voyage.

Si vous deviez voyager ce samedi, assurez-vous que votre train circulera bien grâce à la liste ci-dessous.