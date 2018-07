Incident à la gare de Montparnasse : le trafic restera perturbé samedi

et Vincent Parizot

publié le 27/07/2018 à 18:59

Il n'y aura pas de retour à la normale samedi 28 juillet à la gare de Paris Montparnasse, annonce Mathias Vicherat, le directeur général adjoint de la SNCF sur RTL. Le trafic ferroviaire au départ et à l'arrivée de cette gare parisienne est très fortement perturbé depuis la mi-journée vendredi 27 juillet, après l'incendie d'un poste électrique EDF.



À la veille du week-end de chassé-croisé entre les juillettistes et les aoûtiens, cet incident tombe mal pour la SNCF. Près de 100.000 clients ont été touchés vendredi, et la compagnie a mis en place "un dispositif exceptionnel, bien que nous ne soyons pas responsable", indique Mathias Vicherat.

Des trains ont été déroutés vers la gare de Paris Austerlitz, mais certains TGV ont pu continuer à partir de Montparnasse, à hauteur de trois trains par heure. La SNCF a réussi à rétablir un peu de courant grâce à son réseau électrique propre, mais cela "n'est pas suffisant pour prendre le relais du poste qui a brûlé". 70% des trains prévus ont tout de même pu circuler vendredi, assure Mathias Vicherat.

Réunion de crise

La situation restera perturbée samedi, il y aura "vraisemblablement d'autres trains supprimés demain", annonce Mathias Vicherat, qui précise que 30% des trains ont été supprimés vendredi. RTE est "en réunion de crise pour trouver une alimentation électrique alternative", a-t-il ajouté. Les personnes devant voyager samedi seront prévenues "avant les premiers départs demain matin".



"On est en train de regarder pour avoir des trains supplémentaires ou des places supplémentaires" étant donné le nombre de voyageurs attendus ce week-end, indique Mathias Vicherat. La garantie G30 s'applique à partir de 30 minutes de retard. Les usagers seront remboursés à hauteur de 25% à 75% en fonction du retard de leur train. "Au-delà de 3 heures de retard, nous irons jusqu'à 100% de remboursement", prévient-il.