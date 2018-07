publié le 27/05/2017 à 15:48

Chanteuse, actrice, écrivain. À 48 ans, Helena Noguerra est une artiste complète et publie son nouveau roman Ciao Amore chez Flammarion. Une histoire d'amour brûlante, un thriller passionné où un couple s'attire et se fuit. Invitée du Journal inattendu, Helena Noguerra est notamment revenue sur son rapport à la culture. Enfant, se cultiver était une obligation à la maison. "On ne regardait pas le Hit Parade, on devait regarder Apostrophe". C'est d'ailleurs cette émission qui a inspiré l'un des tatouages de l'artiste.



À la fin de son émission, Bernard Pivot demandait à ses invités quel mot de la langue française ils préféraient. Une question que s'est longtemps posée Helena Noguerra, avant d'en être sure, pour elle le plus beau mot de la langue française c'est inexorable.

Helena Noguerra a expliqué regretter ne pas pouvoir voter en France, étant de nationalité belge. "Je pourrais demander la nationalité française... Je ne la demande pas parce que c'est mon acte politique à moi", explique-t-elle. "Ça fait 32 ans que je paye rubis sur l'ongle et sans poser de problème mes impôts en France, donc je participe à la vie sociale française donc j'aimerais qu'à un moment donné on me donne le droit de voter ici. Je veux rester Belge".

Pour l'artiste, le fait qu'elle paye ses impôts en France depuis toutes ses années devraient inciter l'État à lui accorder "le droit de choisir la personne qui va gérer le portefeuille auquel je participe".