Grève RATP : les prévisions de trafic du dimanche 15 décembre

publié le 14/12/2019 à 18:56

Pour la 11e journée de suite, le trafic RATP sera encore largement perturbé dimanche 15 décembre. Pour le métro, seules les lignes 1 et 14, automatiques, assureront un trafic normal. Toutes les autres seront à l'arrêt complet. Trafic normal également pour OrlyVal.

Le RER A ne circulera qu'entre 12h et 18h entre Nanterre-Préfecture et Cergy-le-Haut. Il n'y aura qu'un train sur trois sur le B, également entre 12h et 18h. C'est beaucoup mieux sur plusieurs lignes de tramway avec un trafic normal sur la T5, la T8, quasi normal sur la T2 et la T6. 5 tramways sur 6 sont annoncés sur la T3B, 3 sur 4 sur la T7.

Le T1 circulera de 7h à 12h et de 15h30 à 20h30 avec en moyenne 2 tramways sur 3 et un intervalle de 15 minutes. Le T3A fonctionnera de 5h30 à 22h avec 2 tramways sur 3 mais ne desservira pas les stations entre Porte d'Ivry et Porte de Vincennes. Pour les bus, retrouvez toutes les informations ici.

