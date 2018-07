publié le 30/03/2018 à 12:58

Les clients des magasins Carrefour pourraient avoir une drôle de surprise samedi 31 mars. Les salariés du groupe prévoient en effet une "grève générale" pour protester contre les "attaques" de la direction. Des hypermarchés fermés et des entrepôts bloqués pourraient fortement perturber l'un des jours les plus importants de l'année dans la grande distribution, en plein weekend de Pâques.



La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, selon les syndicats, est la participation moyenne de 57 euros accordée aux salariés, contre 610 euros l'année dernière. "C'est une grève exceptionnelle, c'est la première fois depuis 10 ans que toutes les organisations syndicales appellent à la grève", confirme Philippe Allard, délégué CGT Carrefour.

Certains hypermarchés seront totalement fermés Philippe Allard Partager la citation





"Certains hypermarchés seront totalement fermés", prévient-il en rappelant que certains salariés sont "en grève depuis mi-décembre à la suite du plan Bompard, le nouveau président". Un plan qui prévoit le licenciement de 2.100 salariés.

Si le groupe a consenti à passer de 57 à 400 euros de primes, les syndicats ne plient pas. "On ne veut pas de primes, on veut des augmentations des salaires, des embauches et l'amélioration des conditions de travail", explique Philippe Allard. "Je vous rappelle que Carrefour c'est 700 millions d'euros de bénéfices et 350 millions d'euros donnés aux actionnaires", peste-t-il lorsqu'on évoque les difficultés annoncées par le groupe pour justifier le plan social.