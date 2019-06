publié le 22/06/2019 à 21:11

Des "gilets jaunes" se sont à nouveau rassemblés samedi, souvent par dizaines dans des centres-villes ou à des barrières de péage, parfois par centaines comme à Bordeaux ou Marseille, où un appel national avait été lancé. Au total, ils étaient 11.800 à battre le pavé en France dont 1.100 à Paris, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Des chiffres en légère hausse par rapport à samedi dernier (7.000 participants dont 950 à Paris).

A Marseille, quelque 500 à 600 "gilets jaunes" ont défilé depuis le Vieux-Port, encadrés par des forces de l'ordre plus visibles et nombreuses que les samedis précédents. Le cortège a défilé sans heurt majeur, et à 17H00, la police faisait état de 12 interpellations, dont quatre pour des jets de projectiles, et huit de personnes ayant le visage masqué et casquées.

Un automobiliste a forcé un barrage tenu par des militants à Saint-Avold, en Moselle. L'accident s'est produit au niveau d'un rond-point de la ville et un homme a été sérieusement blessé. Ils étaient près de 5 000 manifestants, dans les rues de Belfort pour protester contre le plan social de General Electric.

De nombreux élus comme Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou ou encore Nathalie Arthaud ont participé au défilé. Des "gilets jaunes" ont aussi étaient aperçus dans la foule. Une immense banderole "Soutien aux salariés de General Electric" s'étalait aux pieds du célèbre lion en grès rose de Belfort, sculpté par Bartholdi.