Gare Montparnasse : RTE annonce avoir rétabli l'alimentation électrique

et AFP

publié le 30/07/2018 à 19:00

Alors qu'un retour à un trafic "proche de la normale" vendredi avait été annoncé ce lundi 30 juillet à la mi-journée par la SNCF, la RTE assure ce soir que l'alimentation électrique a été rétablie à la gare Montparnasse, trois jours après l'incendie d'un poste électrique qui a gravement perturbé la circulation des trains.



"La mise en oeuvre d'une liaison alternative est maintenant effective et permet de rétablir l'alimentation électrique du réseau ferroviaire de la gare Montparnasse et des foyers de la zone", a indiqué dans un communiqué le gestionnaire du réseau électrique à haute tension. Il s’agit d’une réduction des délais promis par le gestionnaire du réseau, qui tablait initialement sur un rétablissement du courant au plus tard demain en fin de journée.

Ce lundi 30 juillet, 115 TGV ont été supprimés, soit la moitié des trains prévus dans la gare parisienne. Retards, déroutages, annulations ... c'est peut-être la fin de la galère pour les usagers.