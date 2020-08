Fiat 500 : la petite citadine italienne devenue icône de la "Dolce vita"

publié le 06/08/2020 à 07:30

Pour ce nouvel épisode de Chassé-croisé, Christophe Bourroux nous emmène à bord de la Fiat 500. C'est un peu notre 2 CV version italienne, une icône populaire. Le pot de yaourt, comme on l'a surnommé, est fabriqué à Turin, où elle sort pour la première fois de l'usine le 4 juillet 1957.

La Fiat 500 est la "déclinaison à quatre roues du scooter, de la Vespa de l'époque, donc avec le même genre de lignes, les mêmes genres de couleur", explique François-Xavier Basse rédacteur en chef du magazine Youngtimers. "Ce sont deux icônes de la Dolce Vita", ajoute-t-il.

Et la Fiat 500 fera sensation avec sa taille. C'est en effet l'époque où les Américains font dans le XXL. L'idée va naître du génie d'un polytechnicien, Dante Giacosa, qui va dessiner une auto avec un moteur situé à l'arrière et un habitacle dépouillé : 2,97 mètres seulement de long, mais quatre places. Aujourd'hui, il reste encore un petit million de vieux modèles en circulation, dont plus de la moitié en Italie.

>> Chassé-Croisé, une série de sept épisodes sur les voitures mythiques qui ont pour la plupart bercé les trajets de nos vacances et de notre enfance, des 30 glorieuses à nos jours, de la National 7 à l'Autoroute du soleil. Un podcast RTL Originals.