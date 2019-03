Faut-il toujours garder un secret ?

publié le 10/12/2018 à 07:00

Mensonge, infidélité, secret de famille ou pire... : certaines confidences sont plus lourdes à porter que d'autres et peuvent se transformer en un véritable fardeau pour celui qui le préserve. L'obligation "morale" de les taire, par loyauté ou protection, entraîne parfois un sentiment de culpabilité, voire de trahison. Y'a-t-il des bons et des mauvais secrets ? Quel est l’impact d’un secret sur la santé et le psychisme de son gardien ? Dans quelles circonstances faut-il le dévoiler ? Comment s'en délivrer ?

- Isabelle Méténier, psychologue à Bordeaux et auteur de La rébellion positive (Editions Albin Michel)

- Sébastien Bohler, rédacteur en chef de Cerveau & Psycho et docteur en neurobiologie

