Famille : Soutenir un proche souffrant d'un trouble psychique

Ghislaine ne sait plus comment aider sa fille souffrant du trouble borderline

Le fils de Marie ne vient plus la voir

Amélie ne voit plus sa nièce depuis la séparation de son frère

Sébastien fréquente une femme depuis 1 an. Ils se voient très régulièrement. Il aimerait beaucoup lui avouer ses sentiments mais il n'arrive pas à les exprimer.

Il y a quelques années, Anne a pris conscience qu'elle faisait toujours les mêmes erreurs et qu'elle était très distraite. C'est son entourage qui lui a fait la remarque. Mais depuis, elle n'arrive toujours pas à changer de comportement.

La fille Ghislaine a 46 ans et souffre du trouble borderline. Depuis la rupture avec son conjoint, elle a rechuté. Un jour elle souhaite s'en sortir, puis le suivant elle ne le veut plus. Ghislaine est désespérée de ne pouvoir aider sa fille et a besoin de conseils

Marie a un fils de 30 ans. Elle ne le voit que très rarement, lorsqu'elle a vraiment besoin d'aide. Elle a décidé d'arrêter de l'appeler pour ne plus le déranger mais regrette cette décision. Comment Marie peut-elle renouer un vrai lien avec lui ?

Amélie a une petite nièce de 3 ans dont elle s'occupait beaucoup. Mais depuis la séparation de son frère et de sa belle-sœur, elle ne la voit plus. Elle aimerait que la mère de la petite lui laisse une petite place pour continuer de la revoir.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

