Famille : peut-on rompre avec sa fratrie ?

Marie est en train de se séparer de l'homme de son compagnon. Ce dernier ne supportait pas la vie avec les enfants de Marie, s'isolait beaucoup et était finalement très distant. Avant cela, elle a vécu une histoire compliquée avec le père de ses enfants. En revenant sur ses relations de couple, Marie se demande si tout est de sa faute.

Non-voyante et en fauteuil roulant, Cathy a fait appel à une association d'aide à domicile. Seulement, elle constate que le comportement de ses aides à domicile ont des problèmes de comportement. Elles n'ont aucune empathie, pire, elles se moquent de Cathy et font preuve de zèle quand à ses finances.

Pierre, lui aussi non-voyant, connait cette situation et conseille Cathy quand à l'attitude à adopter.

Virginie ne supporte plus les plaintes de sa sœur aînée. En février, elle a décidé de s'en éloigner. Aujourd'hui, elle constate que sa sœur envoie désormais des messages à sa fille de 23 ans. Virginie est en colère et ne sait pas comment réagir.

Rose a une fille de 22 ans qui a fait une très grosse dépression lors de son arrivée à l'université. Après une hospitalisation et un suivi médical, elle a pu partir en voyage humanitaire et apaiser ses souffrances. Rose raconte le parcours de sa fille pour sortir de sa dépression.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Références citées :

- Tomber sept fois, se relever huit de Philippe Labro aux éditions Gallimard

- La dépression : une maladie ou une chance ? de Moussa Nabati chez Fayard

