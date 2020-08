Euromillions : les résultats du tirage du vendredi 21 août 2020

publié le 21/08/2020 à 22:27

Pour remporter la cagnotte d'Euromillions mise en jeu ce vendredi 21 août 2020, la combinaison à jouer était la suivante : 10 - 15 - 35 - 44 - 50 , ainsi ainsi que les deux étoiles chance 3 et 5.

Aucun gagnant n'a remporté la cagnotte de 110 millions d'euros mise en jeu à l'occasion de ce tirage de l'Euromillions.

Six joueurs européens, dont un Français, ont remporté la somme de 156 509,10 euros grâce à leurs cinq bons numéros et une étoile. Neuf gagnants en Europe dont un Français ont remporté 24.385,80 euros grâce à leurs bons numéros.

47 joueurs européens, dont douze Français ont remporté 1.454,40 euros, grâce à leurs quatre bons numéros et deux étoiles chance. Et 993 joueurs, dont 177 en France ont empoché la somme de 126,80 euros avec la bonne combinaison de quatre chiffres et une étoile.



Le code My Million est le suivant : MH 105 6486. Le prochain tirage Euromillions aura lieu le mardi 25 août 2020, le montant à gagner sera de 122 millions d'euros.