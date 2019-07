Etre sensible rend-il plus vivant ?

publié le 03/07/2019 à 07:00

“Ne mépriser la sensibilité de personne. La sensibilité de chacun, c'est son génie” assure Charles Baudelaire...

Dans un monde de brutes, être sensible rend-il plus vivant ? Qu’expérimentent au quotidien celles et ceux qui ont un petit - voire un grand supplément de sensibilité ? Est-ce une richesse ou un poids parfois difficile à porter ?

Invités

- Laurence Lemoine, psychologue et rédactrice en chef adjointe à Psychologies Magazine, partenaire de l’émission

- Catherine Aimelet-Périssol, docteur en médecine et thérapeute en logique émotionnelle et formatrice à l'institut de Logique Emotionnelle, auteure de Émotions quand c'est plus fort que moi (Editions Leduc.s - Sortie en poche le 9 avril )

