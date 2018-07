publié le 29/08/2017 à 16:39

Plus de familles monoparentales, moins de familles nombreuses et une population vieillissante. Tels sont les constats dressés par une étude de l'Insee sur la population française, publiée lundi 28 août.



Selon les informations communiquées par l'institut, le nombre de foyers sur le territoire hexagonal ne cesse de croître. En 2013, la France comptait 28,5 millions de ménages, soit 4,2 millions de plus depuis 1999. De plus en plus nombreux, ils sont également de plus en plus petits. Selon l'étude, 35% d'entre eux sont constitués d'une unique personne. Il s'agit désormais de la "composition la plus fréquente", note l'étude.

"La moindre fréquence des familles nombreuses, les mises en couple plus tardives, l'augmentation de la monoparentalité, la décohabitation des générations" ont conduit à une réduction de la taille des ménages, relève l'institut.

Hausse de la monoparentalité

L'étude souligne que le nombre de familles monoparentales a considérablement augmenté ces dernières années. Alors qu'elles ne représentaient qu'une famille sur 10 en 1990, elle sont désormais plus d'une famille sur cinq. Ainsi, en 2013, 12% des enfants vivaient en famille monoparentale avant 3 ans, 20% entre 6 et 10 ans et 26% entre 15 et 17 ans.



Le vieillissement démographique explique également cette évolutions étant donné que parmi les millions de ménages individuels, près de 40% sont âgés de 75 ans ou plus. À noter que parmi ces seniors vivant seuls, les femmes sont très nettement majoritaires.