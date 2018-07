En 2008, Barack Obama crée la surprise et rend l'espoir aux États-Unis

publié le 25/07/2016 à 08:16

En 2008, la France faisait la connaissance d'un trader devenu le symbole d'une finance sans contrôle et de salles de marchés ayant perdu la tête. Jérôme Kerviel perd 4,9 milliards d'euros pour le compte de la Société Générale et réfute la thèse du banquier isolé qui plombe les comptes de la banque par son imprudence et ses opérations dont la hiérarchie ignorait l’existence. La même année, Henri Salvador décède, lui qui a été raillé jadis pour sa couleur de peau. De l'autre côté de l'Atlantique, en janvier, Barack Obama devient le premier président noir des États-Unis. Porté par "la génération Game Boy" et la communauté noire, le candidat démocrate inconnu quelques mois auparavant surfe sur un discours aux accents de Martin Luther King avec son "Yes We Can".



L'espoir renaît aux États-Unis avec ce 44e président historique. Rassembleur, moderne, radicalement différent de George Bush, son prédécesseur, Barack Obama fait souffler un vent nouveau sur une Amérique qui semble constamment pouvoir se réinventer et renaître. Une arrivée au pouvoir saluée par les artistes, comme Bruce Springsteen, qui chante pour l'occasion.