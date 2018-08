Éducation : "On ne parle plus de Françoise Dolto", déplore Caroline Eliacheff

publié le 28/08/2018 à 21:30

Trente ans après sa mort, l'héritage de Françoise Dolto fait encore débat. Est-elle vraiment la mère de l'enfant roi et du laxisme ? Dans un livre intitulé François Dolto, une journée particulière (Flammarion), la psychanalyste Caroline Eliacheff revient sur la vie de celle qui a révolutionné l'éducation. "Car on ne parle plus de Françoise Dolto", déplore-t-elle au micro de RTL ce mardi 27 août.



"Si l'on veut sérieusement se demander quel est l'héritage de Françoise Dolto, il faut savoir ce qu'elle a fait", amorce l'auteure, qui a construit son ouvrage en une sorte de biographie à travers une journée imaginaire de Françoise Dolto, en 1979. "Je pense qu'on ignore beaucoup de choses qu'elle a faites et cette forme que j'ai choisie m'a permis de développer tous les aspects de sa vie."

Pour Caroline Eliacheff, l'héritage de Françoise Dolto se trouve en grande partie dans la Maison verte, "un lieu convivial où l'on vient à la fois se reposer, parler et dénouer les problèmes de la petite enfance", "une institution qui a perduré après sa mort et qui est universelle". "Vous avez des Maisons vertes en Russie, au Vietnam, en Chine, dans tous les pays du monde y compris les pays totalitaires", fait savoir l'auteure de François Dolto, une journée particulière.

N'a-t-on retenu que l'approche la plus permissive de cette grande psychologue ? Cela se pourrait bien selon Caroline Eliacheff. "Elle disait que les enfants, évidemment, doivent être compris, éduqués - on doit leur parler -, mais elle disait aussi que l'enfant doit être à la périphérie du couple, c'est-à-dire que rien n'est meilleur pour un enfant que d'avoir des parents qui ont des relations sexuelles, qui s'entendent, qui ont une vie professionnelle et une vie sociale."