publié le 12/07/2018 à 12:35

Les vacances ont à peine commencé, que celles de 2019 et 2020 sont déjà au cœur des discussions. Et des tension. Ce jeudi 12 juillet, fédérations de parents d'élèves et syndicats de professeurs se retrouvent autour de la table au Conseil supérieur de l'Éducation pour discuter du calendrier scolaire de l'année 2019-2020, déjà très contesté.



Ce n'est pas nouveau, le calendrier scolaire agace les professeurs comme les parents notamment parce qu'ils estiment que la période entre les vacances printemps et les congés d'été est trop longue : 11 semaines au total. Samuel Cywie, porte parole de la PEEP, la fédération de parents d’élèves, confirme au micro de RTL que ce cette période "est beaucoup trop longue notamment pour les plus petits, qui sont à la fin de l'année très fatigués". Selon lui, les collégiens de 3ème et les lycéens sont moins touchés car ils finissent les cours un peu plus tôt grâce aux différents examens de fin d'année.

Un autre point de discorde est la date de rentrée des vacances d'été prévue le 30 août. Une rentrée qui prive notamment les professeurs d'une semaine de vacances familiales. Ce calendrier n'échappe pas à la règle de ses prédécesseurs comme l'affirme Stéphane Crochet, le secrétaire général du SE-UNSA, dans 20Minutes : "Il a les mêmes défauts que celui de 2018-2019. (...) Le calendrier idéal serait 7 à 8 semaines de classe suivies de deux semaines de congé".