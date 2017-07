publié le 24/07/2017 à 18:33

"On doit se poser la question des vacances, qu'il s'agisse de l'été ou des vacances intermédiaires". Dans une interview publiée le 23 juillet dans le Journal du Dimanche (JDD), le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a évoqué la possibilité de réduire le nombre de jours des vacances scolaires.



Les élèves français passent 162 jours par an sur les bancs de l'école contre 185 jours en moyenne dans les pays de l'OCDE. Mais les jours de cours sont également plus concentrés : le nombre annuel d'heures en classe est de 864 pour un écolier, quand il atteint 916 heures au collège. La moyenne des pays de l'OCDE s'élève elle à 804 heures, soit de 60 à 112 heures de moins.

Selon un sondage IFOP réalisé pour le JDD, la question des vacances scolaires divise : 51% des français interrogés se prononcent pour leur réduction, alors que 49% s'y opposent. "Il n'y a pas d'engagement présidentiel en la matière", nuance Jean-Michel Blanquer, tout en assurant tout de même qu'il s'agit d'un "sujet plus important que celui du rythme hebdomadaire".



Cette nouvelle intervient en effet quelques semaines après qu'un tiers des communes ont acté le retour à la semaine de quatre jours, abolie sous le quinquennat précédent. "Ce mouvement montre que la possibilité que nous avons offerte correspondait bien à un besoin du terrain et que la mise en place de la semaine de quatre jours et demi n'avait pas été bien vécue partout", analyse Jean-Michel Blanquer.