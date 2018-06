"La répartition des vacances scolaires est à réfléchir", juge un enseignant

publié le 29/06/2018 à 08:16

Les vacances scolaires démarrent officiellement le 7 juillet prochain. L'absentéisme est un peu le fléau de cette dernière ligne droite de cours et beaucoup se demandent à quoi elle sert. Selon, Jérôme Lambert, secrétaire général du SNUIpp-FSU Paris et enseignant en primaire, "le fléau est en fait la durée de la dernière période de travail qui peut aller jusqu'à 12 semaines".



La fatigue et la chaleur font que la question se pose aussi sur la capacité des enfants à bien apprendre durant cette dernière semaine. "Je n'irai pas jusqu'à utiliser le terme de garderie", confie Jérôme Lambert, "On effectue encore des apprentissages même si les élèves sont moins nombreux".

Ce relâchement peut aussi avoir des vertus pédagogiques. "Nous sommes plus libres et nous pouvons plus discuter et avoir des échanges individuels avec les élèves". Quand au calendrier, "la répartition des vacances est à réfléchir et notamment celles d'avril", juge Jérôme Lambert, "le gouvernement dernier et l'actuel cèdent au lobby touristique des montagnes pour que les vacances soient tôt dans l'année pour qu'il y ait encore de la neige".