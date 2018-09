publié le 10/09/2018 à 16:43

La rentrée ne s'est pas faite en douceur pour tous les élèves. Et surtout pas pour ceux de l'école de Roche-lez-Beaupré, dans le Doubs. En effet, une classe a été supprimée, créant ainsi des classes de plus de 30 élèves. Pourtant, les effectifs semblaient assez nombreux pour garder les quatre classes de la commune, sauf que le comptage administratif recèle une subtilité.



Ainsi, il faut 19 élèves pour ouvrir une nouvelle classe, et 15 ou moins pour en ouvrir une. Les 94 enfants auraient donc dû être suffisants pour maintenir le nombre de classes. Sauf que six enfants bénéficient d'une dérogation, car habitants dans une autre commune, et ne peuvent donc être compris dans le comptage, explique L'Est Républicain.

Une situation que le rendez-vous du maire de la commune Jacky Krieger, avec le recteur de l'académie, n'a pas arrangé. Mobilisés, les parents ont alors profité d'un vide-grenier afin d'organiser dimanche 9 septembre une vente aux enchères de ces "enfants fantômes".

"Ici, ne pas tenir compte de l’avenir des enfants, c’est spéculer sur leur avenir", a ainsi expliqué au journal régional le commissaire priseur en charge de la vente fictive.