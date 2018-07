publié le 27/09/2016 à 10:47

"Trump, c'est l’insulte à la mode, l'insulte tendance, l'insulte qui vous classe dans les dîners parisiens", lance Éric Zemmour, qui note qu'on disait avant "fasciste ou pétainiste". "Marine Le Pen est donnée au second tour de la présidentielle dans tous les sondages ? Encore Trump. Sarkozy évoque nos ancêtres les gaulois ? Encore et toujours Trump", poursuit le journaliste, qui ajoute que "Trump" fait référence à la droite dure. Un peu caricatural, à ses yeux.



"Les contempteurs du Donald font ce qu’ils reprochent à Trump : ils s’attachent à l’image, à la forme, à la superficie des choses", décrypte Éric Zemmour. "Le programme de Trump ressemble comme un frère - ou plutôt un petit-fils- à celui de Roosevelt et son fameux new deal", fait-il remarquer. pour lui, l’affrontement ente Trump et Clinton "n’est pas un combat entre la droite et la gauche, ni même ente la droite populiste et la droite libérale, mais bien entre deux gauches : la gauche des années 30 contre la gauche des années 60".