Film - Self Control de Peter Segal avec Adam Sandler et Jack Nicholson

publié le 07/05/2019 à 07:00

"Répondre à l'agression par l'agression, œil pour œil, dent pour dent, n'a pour résultat que de multiplier le mal, et pis, de le légitimer” a écrit Eric-Emmanuel Schmitt...L’automobiliste qui insulte le piéton, le conjoint qui rabaisse sa moitié dans un dîner, l’employé qui casse son collègue en réunion, le client qui hurle sur la caissière... : nous avons tous subi de l'agressivité verbale de la part d'un tiers et nous avons tous fait preuve nous-mêmes d'agressivité un jour...L'agressivité a-t-elle tendance à se développer ? Devenons-nous de plus en plus agressifs ? Comment faire face à l'agressivité d'autrui ? Comment gérer sa propre agressivité ?

Invitées

- Yvane Wiart, docteur en psychologie de la santé de l'Université Paris Descartes, auteure de La perversion relationnelle- comment vaincre la violence psychologique ? (Editions Le courrier du livre)

- Cécile Neuville, psychologue spécialisée en psychologie positive. Elle a fondé à Montpellier la Maison du bien-être

La perversion relationnelle - comment vaincre la violence psychologique (Editions Le courrier du livre)

Vous souhaitez témoigner ?

ous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).