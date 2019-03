publié le 06/03/2019 à 21:56

Privé de cantine. Un enfant de cinq ans, scolarisé en moyenne section de maternelle à Exireuil (Deux-Sèvres), n'a plus le droit de manger à l'école ou d'aller à la garderie depuis le lundi 4 mars. La raison : sa mère doit 126,90 euros à la commune, soit trois mois et demi de repas à 2,35 euros. Elle a été appelée en urgence pour venir chercher son enfant.



"Il est inadmissible qu'un élève soit sanctionné pour un fait de ses parents, alors que lui même n'a rien fait", s'indigne Emmanuel Burgaud, président de la Fédération des parents d'élèves (FCPE) 79.

"Il est insupportable de se dire qu'on refuse la cantine à un enfant, quelle qu'en soit la raison. En plus, à cinq ans, on se rend bien compte de ce qui se passe. Ses camarades lui feront peut-être des réflexions dans la cour..."

"On aurait dû trouver une solution"

D'après le quotidien local La Nouvelle République, le maire de la commune, Jérôme Billerot, avait adressé à la mère de famille une lettre recommandée le 21 février, pour lui rappeler le règlement du restaurant scolaire. Emmanuel Burgaud, de la FCPE, s'étonne. "C'est une commune de seulement 1.600 habitants. Tout le monde se connaît, on est dans une relation de proximité entre les habitants et les élus. On aurait dû trouver une autre solution, comme un accompagnement vers des aides !"



Sollicité par téléphone, le maire d'Exireuil n'a pas encore répondu à nos appels.