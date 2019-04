Des mots peuvent-ils suffire pour apaiser des tensions ?

publié le 02/04/2019 à 07:00

« Un mot et tout est sauvé - Un mot et tout est perdu » a écrit André Breton. Alors que nous n’avons jamais été aussi connectés, le manque de communication, d’écoute et de conversations véritables génèrent des conflits et nous éloignent les uns des autres, que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur les réseaux sociaux. Comment remettre le dialogue réel avec autrui au cœur de nos échanges ? De quelle façon manier la parole et les mots pour une meilleure compréhension mutuelle ? Est-ce un question de forme autant que de ton ?

Invités

- Guillaume Villemot, Fondateur du Festival des Conversations, auteur de Osez les conversations (Editions Eyrolles)

- Pascal Dibie, ethnologue et professeur à l'université Paris-Diderot, auteur de Ethnologie de la porte (Editions Métailié)

- Marwan Mery, négociateur professionnel, co-fondateur et dirigeant d'ADN Group, auteur de Negociator co-écrit avec Laurent Combalbert (Editions Dunod)

