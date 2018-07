Danone va distribuer une action du groupe à chacun de ses 100.000 salariés

et La rédaction numérique de RTL

publié le 28/04/2018 à 13:26

Une personne, une voix, une action. C'est le nouveau principe que souhaite mettre en oeuvre le groupe Danone. Son PDG, Emmanuel Faber, a annoncé que l'entreprise allait attribuer d'ici l'an prochain une action Danone à chacun de ses 100.000 salariés. Ils vont tous devenir coactionnaires. Un rôle très important, et pourtant à l'usine de Molay-Littry (Calvados) en Normandie, personne ne semble être au courant de l'initiative.



Dans cette usine, les 150 salariés n'ont pas été informés de ce qu'Emmanuel Faber appelle "une étape majeure de l'histoire de Danone". "Pour l'instant, on a pas été mis au courant de ce sujet ", disent en chœur plusieurs salariés interrogés par RTL. "Je pense que c'est très bien. Pour une fois qu'un patron fait quelque chose de bien. On est dans une bonne entreprise", salue une employée.

La gouvernance participative

Cette satisfaction, les salariés la partagent. Une action Danone, pour Sébastien, c'est déjà ça de gagné. "Ça fait une aide de 67 euros aux employés donc c'est très bien, ça leur augmentera un peu le pouvoir d'achat et puis ça permet aussi que les employés se sentent plus investis dans l'entreprise", estime-t-il.



Permettre aux salariés de s’investir, de construire l'avenir de l'entreprise, c'est ça la stratégie d'Emmanuel Faber, une vision partagée par Sébastien. "Pour l'instant, les décisions se prennent tout le temps en très haut lieu et nous on ne les apprend qu'après. S'intéresser à ce que connaissent les gens le plus près du terrain, c'est une bonne chose", poursuit le salarié, prêt à jouer le jeu de la gouvernance participative.