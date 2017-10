publié le 18/10/2017 à 07:21

Franck Riboud, 61 ans, accélère son départ de Danone. Il quitte l'entreprise fondée par son père vingt mois avant la fin de son mandat. Une décision qui sera rendue publique ce mercredi 18 octobre, selon le journal Le Monde. Les Riboud, c'est un nom en France. Antoine, le père, a transformé BSN, le spécialiste du verre, en un géant de l'agroalimentaire. Jusqu'à ses 77 ans, Antoine Riboud incarne le patron de gauche, le capitalisme social des années 70 et 80. Franck Riboud, lui, prend la suite en 1996 après avoir été vendeur de produits frais à Amiens, contrôleur de gestion chez Panzani, chef de produit pour les fromages blancs Jockey, directeur général d'Évian. Bref, il franchit les échelons un à un.



C'est Franck Riboud qui a décidé de se séparer de l'épicerie. Il vend Carambar, La Pie qui chante, Kronenbourg, William Saurin, Amora ou encore Panzani. Aujourd'hui Danone, ce sont quatre branches : les produits laitiers et d'origine végétale en Europe, la même chose mais aux États-Unis, la nutrition médicale et infantile, et enfin les eaux. Se recentrer, parce qu'on ne peut pas être bon partout : c'était son créneau.

Franck Riboud a aussi affronté de graves crises, comme les licenciements des Petits Lu en 1996. Il devient alors le symbole des licenciements boursiers. Puis en 2005, il y a la rumeur du rachat de Danone par Pepsico.



Les salariés préparés au monde de demain

Aujourd'hui on assiste à une transformation radicale exigée par les consommateurs, qui veulent des produits locaux et plus sains. Danone rachète des marques. Le groupe vient quand même de dépenser plus de 12 milliards de dollars pour les produits bio de WhiteWave aux USA. On réorganise aussi les équipes, on fait des économies. Danone prépare ses 100.000 salariés dans le monde à affronter le monde de demain.



Le remplaçant de Franck Riboud s'appelle Emmanuel Faber, déjà aux manettes en tant que directeur général depuis trois ans. Vous le connaissez si vous avez regardé sur Youtube cette vidéo devenue virale : ce discours sur l'éthique et la justice sociale, qui affiche quand même près de 800.000 vues. C'est un catholique engagé qui devra préserver l'indépendance de Danone.

> Le discours d'Emmanuel Faber lors de la cérémonie de remise des diplômes à HEC, en juin 2016

- La Chine s'engage à "protéger les investisseurs et les entreprises étrangères" présentes dans le pays. L'annonce a été faite par son président, Xi Jinping, en ouverture du congrès quinquennal du Parti communiste chinois.



- Une éco-prime dans l'air du temps en France : jusqu'à 10.000 euros de remise si vous achetez une Volkswagen neuve, en échange de votre vieux diesel.

16/20 à Octave Klaba, le patron d'OVH, l'hébergeur de sites Internet basé à Roubaix. Il a récemment annoncé 500 embauches supplémentaires. Octave Kalba vient d'être désigné "entrepreneur de l'année" (prix Ernst and Young).