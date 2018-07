Cyberattaque : "Il faut mettre à jour votre système d’exploitation"

avec Sylvain Charley et La rédaction numérique de RTL

publié le 27/06/2017

Depuis ce mardi 27 juin, une vaste cyberattaque provoquée par le virus "Petrwrap" frappe des dizaines de pays dont la France. Ce phénomène ressemble sensiblement au rançon logiciel WannaCry, qui avait sévi il y a quelques semaines. "On est sur le même genre de phénomène avec une vitesse de diffusion rapide", Jérôme Robert, spécialiste de cybersécurité chez EcletcticIQ.



Ainsi, la cyberattaque provoquée par le virus Petrwrap "utilise à peu près le même que le rançon logiciel du mois dernier, c’est dire une vulnérabilité dans le système d’exploitation Windows de Microsoft", explique le spécialiste de cybersécurité. La faille qu’utilise la cyberattaque actuelle avait pourtant été repérée et corrigée en mars dernier. "Une fois qu’un ordinateur est infecté, il va scanner les autres ordinateurs qui sont en réseau avec lui et repérer ceux qui sont aussi vulnérables", explique Jérôme Robert face à la fulgurance de cette attaque. “Ce qui faut faire de toute évidence, c’est mettre à jour votre système d’exploitation”, assure-t-il.

En France, le géant publicitaire britannique WPP, l'industriel français Saint-Gobain, le distributeur Auchan et la SNCF ont indiqué avoir été touchés. L'entreprise ferroviaire a précisé que ses opérations n'étaient pas affectées. Il est cependant encore "trop tôt" pour savoir combien d'entreprises ont été touchées et connaître l'ampleur des dégâts éventuels. Une collaboration doit s'instaurer entre les différentes polices au niveau mondial, comme cela s'est passé lors de l'attaque causée par le virus WannaCry en mai. Le parque de Paris a d'ailleurs ouvert une enquête préliminaire après cette nouvelle attaque.