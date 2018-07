publié le 29/11/2016 à 09:01

"Les réseaux sociaux vont tous nous rendre fous !", lance Pascal Praud. "Ils ont découvert cette chose ahurissante dimanche 27 novembre : la France et l'Europe sont des terres de tradition chrétienne", raille-t-il. "Je précise 'tradition chrétienne'. Mais sachez que la croix de Valérie Boyer n'est pas catholique, elle est orthodoxe, précisément arménienne", poursuit-il.



"Valérie Boyer est maire des XIe et XIIe arrondissements de Marseille, où vivent beaucoup de fils et de petit-fils d'Arméniens arrivés en 1915, après le génocide perpétré par la Turquie", rappelle le journaliste, ajoutant : "Ceci explique cela, et notamment cette croix qu'elle ne quitte jamais".

"Mais au-delà de cette confusion, cet exemple montre l'hystérisation des débats. Jamais, il y a quinze ans, la croix de Valérie Boyer, catholique ou orthodoxe, serait devenue un sujet", décrypte Pascal Praud. "Il existe des intégristes de la laïcité qui traquent, dénoncent et puniront, qui sait, demain ceux qui affichent leur médaille de baptême", lâche-t-il. "L'intolérance avance, la bêtise galope, et chacun porte sa croix", conclut-il.