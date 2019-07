Crimes et châtiments en Belgique

publié le 03/07/2019 à 21:00



Ce soir nous évoquons quelques-unes des grandes affaires criminelles qui ont profondément marqué la Belgique depuis un siècle. Des histoires presque toutes méconnues en France que mon invité, Marc Metdepenningen, chroniqueur judiciaire au Journal Le Soir de Bruxelles, a retrouvé dans les archives de l’époque. Il en a fait un livre qui vient de paraître aux éditions RACINE. “Crimes et châtiments dans l’histoire judiciaire belge.”



Au fil des pages et des époques, on y découvre des histoires sordides et grandioses qui touchent toutes les couches de la société, des plus pauvres aux plus nantis, des ouvriers aux aristocrates, des femmes du monde aux prostituées, et en toile de fond toutes les passions humaines qui poussent au crime des hommes et des femmes ordinaires, la passion, la jalousie, la haine, l’appât du gain.



Et puis il y a les procès du siècle, les grandes affaires qui mobilisent et qui passionnent l’opinion, au point d’obliger la Justice à aggrandir certains tribunaux pour accueillir les foules des grands jours.

On va vous raconter l’histoire de la plus grande empoisonneuse de Belgique dans les années 1930. Son arme favorite, la digitaline! Elle a été condamnée à mort pour avoir tué au moins onze personnes en 3 ans.

Mais jusqu’au bout de son procès elle a continué à nier sa culpablité. Lorsqu’on lui a donné la parole en lui demandant si elle avait une déclaration à faire avant que la cour ne se retire pour délibérer, elle avait causé la stupeur de l’auditoire en commençant par dire ; “J’avoue… et en ajoutant “J’avoue que je suis innocente!



Vous découvrirez aussi dans un instant qu’en quelques années plusieurs députés belges (au moins trois!) ont été accusés de crimes de sang pour avoir tué leur femme, leur maîtresse, ou le mari de celle-ci!

Nos invités

Marc Metdepenningen, chroniqueur et journaliste judiciaire au Journal Le Soir (depuis 1984), pour son livre « Crimes et châtiments dans l’histoire judiciaire belge » publié aux éditions Racine.