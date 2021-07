Couple : "elle n'arrive pas à quitter son mari"

Marie se retrouve entre son frère en fin de vie et sa mère fragile

Marie se retrouve entre son frère en fin de vie et sa mère fragile

David entretient une relation depuis 5 ans avec une femme mariée. Elle lui promet depuis des années qu'elle va quitter son mari pour lui. Il ne sait plus s'il doit continuer ou arrêter cette relation définitivement.

Martine est très inquiète pour sa fille de 26 ans qui est devenue totalement dépendante de son mari. Elle ne voit plus ses amis et à arrêter de travailler. Elle ne sait plus quoi faire pour raisonner sa fille.

Vincent souffre de solitude. A la fin de sa dernière relation il s'est rendu compte que son ex compagne était plus intéressée par son argent que sa personnalité.

A 56 ans le frère de Marie est en fin de vie. Leur mère, qui vit à l'étranger, désire absolument rentrer en France pour voir son fils. Mais lui ne souhaite pas que sa famille le voit diminué. Marie fait l'intermédiaire, et ne sait pas quelle attitude adopter.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et minuit, la psychanalyste Sabine Callegari recueille les confidences des auditeurs de RTL.

