Couple : "Depuis que je suis maman, je ne suis plus une femme"

publié le 23/04/2021

Le père d'Alice a 88 ans. Depuis quelques années, il souffre d'incontinence. Ce qu'Alice ne comprend pas, c'est que c'est un homme soigné et élégant mais ne semble pas remarquer ce problème. Alice ne sait pas comment lui faire prendre conscience.

Nelly a un fils de 30 ans qui vit toujours à la maison et ne semble pas décidé à partir. Tout se passe très bien mais Nelly se demande pourquoi il s'est installé dans ce confort. Quelle est l'origine de son comportement et quelle attitude adopter ?

Claudia est en couple depuis 6 ans et a un fils de 4 ans. Avec son conjoint, ils ne se comprennent plus, ils ne communiquent plus. Cela coïncide avec l'arrivée de leur petit. Claudia hésite entre se séparer et entreprendre une thérapie de couple.

La mère d'Isabelle a 85 ans et vient de se faire opérer d'un genou. Isabelle cherche une location à côté de chez ses parents pour être leur aidante. Mais devenir aidante de ses parents est une lourde charge difficile à assumer seule.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

