Coronavirus : les étudiants en difficulté

publié le 18/02/2021 à 02:01

La sœur de Sabrina est handicapée et vulnérable. Cette dernière est tombée amoureuse sur internet d'un homme qui se dit être une star brésilienne de la chanson et qui lui demande de l'argent. Sabrina s'inquiète pour sa sœur.

Didier a eu à faire à un arnaqueur très bien organisé et a enquêté sur lui.

A cause de la crise sanitaire, la fille de Jacques n'a pas pu avoir son stage. Cette année sera peut-être blanche pour elle. Jacques est inquiet pour sa fille, complétement déboussolée.

Le petit-fils de Sylvie est en BTS par alternance. Mais il n'arrive pas à trouver d'entreprise capable de l'embaucher à cause de la crise. Sylvie constate la difficulté pour les étudiants de réussir leurs études dans ces conditions.

Sarah a un projet de thèse. Mais elle ne trouve pas de directeur de recherche. Les dispositifs mis en place ne permettent pas aux étudiants d'être renseignés. Sarah ne sait pas si elle va pouvoir concrétiser sa thèse.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

